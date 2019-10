Política Eduardo Bolsonaro e Joice Hasselmann trocam ataques nas redes sociais Deputado federal publicou uma foto com o rosto da congressista em uma nota de R$ 3 e, na legenda, escreveu que Joice trabalha contra “o cara que a elegeu”

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou sua conta no Instagram para atacar a ex-líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), nesta sexta-feira (18). Ele publicou uma foto com o rosto da congressista em uma nota de R$ 3 e, na legenda, escreveu que Joice trabalha contra “o cara que a elegeu”. “Ainda bem que é a inteligência emocio...