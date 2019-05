Política Eduardo Bolsonaro e Frota trocam farpas no Twitter após post sobre Datena: "caroneiro" Nas redes sociais, Alexandre Frota ironizou a possível filiação do apresentador José Luiz Datena ao PSL

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) atacou o deputado federal Alexandre Frota (PSL) no Twitter após o ex-ator ironizar reunião do filho do presidente Jair Bolsonaro com o apresentador de TV da Rede Bandeirantes, José Luiz Datena, e outros membros do PSL. Falou o dep. eleito na carona do Bolsonaro e que só fala mal da direita. Acredite, eu não queria essa fu...