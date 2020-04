Política Eduardo Bolsonaro e a mulher, Heloísa, esperam primeiro filho Informação foi divulgada pelo casal na noite desta terça-feira (21) nas redes sociais

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), divulgou nesta terça-feira (21) que será pai. Em seu perfil no Instagram, Eduardo publicou uma foto ao lado da mulher, Heloísa, e uma imagem de ultrassonografia. Heloísa publicou a mesma foto em sua conta na rede social. Este é o primeiro filho do casal. “Em meio a...