Política Eduardo Bolsonaro diz que liderança vai até o fim do ano e não descarta embaixada A eventual indicação para a embaixada não tem um prazo pré-determinado; o presidente Jair Bolsonaro, disse avaliar que seria mais estratégico para o filho desistir de sua indicação

O líder do PSL na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro (SP), disse nesta terça-feira (22) que ainda não decidiu se seguirá na liderança ou se optará por ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. “Eu estou em um momento em que as decisões ainda não estão tomadas. Mantenho contato direto aqui com os senadores, óbvio, a questão da embaixada passa aqui p...