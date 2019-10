Política Eduardo Bolsonaro compara Joice à nota de R$ 3 e deputada rebate 'não tenho medo de milícia' Destituída da liderança do governo por Bolsonaro, Joice Hasselmann vira alvo de bolsonaristas nas redes sociais

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-líder do governo no Congresso, virou alvo do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais nesta sexta-feira (18), em meio a uma crise generalizada no PSL. Eduardo postou em suas redes sociais uma montagem de uma nota de três reais com o rosto da ex-aliada e afirmou que Joice “se ac...