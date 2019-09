Política Eduardo Bolsonaro bate boca com jornalista no Twitter por caso Queiroz Fabio Pannunzio fala de suspeitas sobre Flávio Bolsonaro. Já Eduardo chama de ‘ladainha do Queiroz’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) bateu boca com o jornalista Fabio Pannunzio por meio da sua conta do Twitter na manhã desta segunda-feira (23). O assunto da discussão foi o caso de Fabrício Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. O irmão de Eduardo passou a ser investigado pelo Ministério Públic...