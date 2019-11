Política Eduardo Bolsonaro apoia ocupação da embaixada como "o certo, o justo" Na manhã desta quarta-feira, 13, um grupo de apoiadores do autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó entrou no local se colocando contra o atual corpo diplomático

