Política Eduardo Bolsonaro aciona PGR contra Cid Gomes por 'tentativa de assassinato' "Se deixar o 'Coronér' vai querer condenar os policiais. Contra esse absurdo contem conosco", escreveu o deputado no Twitter

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou no Twitter na noite de segunda, 2, que entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o senador Cid Gomes (PDT) por tentativa de assassinato e dano ao patrimônio público. O parlamentar do Ceará usou uma retroescavadeira para romper um portão de batalhão no Estado na tentativa de acabar com a...