O economista Carlos Lessa, professor emérito do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de 2003 a 2004, morreu, aos 83 anos, na manhã de sexta, 5, no Rio. Lessa estava internado no hospital Copa Star, e foi diagnosticado com Covid-19, conforme nota do Instituto Brasilidade, fundado por Lessa. O hospital não confirmou a causa da morte. Lessa vinha enfrentando problemas respiratórios desde que teve um pneumonia ano passado, disse uma pessoa próxima.

Nascido no Rio em 1936, Lessa era um dos expoentes, no meio acadêmico, da linha teórica “desenvolvimentista” nos estudos sobre economia. Formado economista em 1959 pela então Universidade do Brasil - que daria origem à UFRJ -, no início dos anos 60, foi professor de cursos intensivos sobre desenvolvimento econômico da Comissão de Estudos Econômicos para a América Latina (Cepal), das Nações Unidas.

Data dessa época seu livro mais conhecido, Introdução à economia: uma abordagem estruturalista, em coautoria com o economista Antonio Barros de Castro, que também seria presidente do BNDES de 1992 a 1993. Em 2011, foi lançada a 38.ª edição do livro, pela editora GEN. Após o golpe militar de 1964, Lessa deixou o País e trabalhou no Instituto Latino-americano de Pesquisas (Ilpes), no Chile. No Brasil, fez doutorado na Unicamp.