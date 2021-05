Política Economia vê avanço na reforma tributária após intervenção de Arthur Lira As mudanças foram divididas em cinco capítulos; Aliados do governo já negociam nos bastidores quem serão os novos relatores das propostas fatiadas

A intervenção do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nas discussões da reforma tributária no Congresso fez o Ministério da Economia aumentar a confiança no avanço do tema de forma fatiada e planejar mudanças agora em cinco capítulos. O primeiro é a junção de PIS e Cofins na nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O entendimento é que a medida ganhar...