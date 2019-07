Política ‘Economia com Previdência será de R$ 1,1 tri’ Rogério Marinho diz que reforma proporcionará economia de R$ 900 bilhões em dez anos, e outros R$ 200 bilhões devem vir dos ganhos com a lei do pente-fino do INSS

Na sexta-feira (12), a Câmara concluiu a votação do primeiro turno da Reforma da Previdência, com a análise dos destaques - as sugestões de mudanças ao texto-base que já tinha sido aprovado na quarta-feira (10). No final, foram aprovadas mudanças que suavizaram as regras para homens, mulheres, professores e policiais.Mesmo com as mudanças, o secretário especial de Previdênc...