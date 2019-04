Política “E-mails não vazaram”, diz força-tarefa da Lava Jato Procuradores refutam acusação de suposta divulgação da mensagem de Odebrecht que cita Toffoli; corregedoria apura caso

Procuradores da força-tarefa Lava Jato divulgaram ontem certidão que, segundo eles, ‘demonstra falsidade da acusação de suposto vazamento de informações’ relativas aos e-mails de Marcelo Odebrecht que citam o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, como ‘amigo do amigo do meu pai’. A reportagem foi alvo de censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que ...