Atualizada às 10h52

Ato de dispensa de licitação, publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia na quinta-feira (2), autoriza a compra do imóvel onde funciona atualmente o Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais (Imas) pelo valor de R$ 7,6 milhões. A autorização ocorre menos de duas semanas depois de o prefeito Iris Rezende (MDB) decretar situação de calamidade pública em Goiânia, por causa do novo coronavírus.

O decreto de calamidade, publicado em 23 de março, foi editado, entre outras justificativas, devido aos “impactos na economia local e, de consequência, na arrecadação do município de Goiânia” e considerando a “necessidade de adotar medidas orçamentárias imprevistas para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus.” O decreto vale até 31 de dezembro.

Ao POPULAR, o presidente do Imas, José Alício de Mesquita, diz que estudo já estava em andamento e que se trata do “rito dos processos.” “A compra desse prédio passou por avaliações da prefeitura e o conselho administrativo aprovou a compra, mas isso não significa que compraremos nesse momento. Estamos preocupados agora é com a pandemia (do novo coronavírus). A autorização fica para o próximo gestor avaliar.”

Segundo ele, o instituto já credenciou laboratórios para fazer testes da nova doença e reservou apartamentos e leitos de UTI em hospitais privados, caso servidores precisem utilizá-los. “Não sabemos o que vai ocorrer, então, estamos nos preparando. Os apartamentos custam R$ 1 mil a diária, e a UTI, R$ 3 mil. Há laboratório que faz o teste em 20 minutos, coisa inédita”, afirma José Alício.

O imóvel em questão, localizado na Avenida Paranaíba, no Centro da capital, pertence ao grupo Irmãos Soares, que entrou em recuperação judicial em 2017. À época, o imóvel foi avaliado pela Caixa Econômica Federal em R$ 6 milhões.