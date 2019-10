Política Doze cidades de Goiás têm dependência de mais de 50% do FPM Municípios com pequena população e sem oferta de emprego são os mais dependentes; prefeitos reivindicam reforço para o fundo

Com população estimada em 2,2 mil habitantes, Marzagão é o município goiano mais dependente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) quando comparado o valor recebido pela prefeitura em 2018 com a receita total do período. Os R$ 6,5 milhões que chegaram aos cofres do município no ano passado correspondem a 56,61% de toda a receita da prefeitura. Os dados são do Te...