Política Doria sofre derrota no PSDB, e prévias presidenciais terão menos peso para filiados Doria confirmou nesta terça (15) que quer ser o candidato do partido à Presidência da República

O PSDB decidiu, em nova reunião da executiva nacional, nesta terça-feira (15), por 20 votos a 11, que as prévias presidenciais do partido serão por eleição indireta, com 25% de peso para filiados e 75% para mandatários.A medida foi uma derrota para João Doria (PSDB). O governador de São Paulo defendia que a proporção fosse de 50% para filiados e 50% para mandatários. S...