Política Doria sinaliza que aceitará disputar prévias do PSDB sob quaisquer regras Se fossem hoje, as prévias contariam com Doria, o senador Tasso Jereissati (CE), o governador Eduardo Leite (RS) e o ex-prefeito manauara Arthur Virgílio

Aliados do governador João Doria (PSDB-SP) sinalizaram que ele aceitará disputar prévias para decidir o candidato a presidente do partido sob quaisquer regras, desde que não haja risco de protelação da decisão. Como um gesto por parte da direção tucana, está sendo cozida uma fórmula intermediária sobre o peso que filiados terão nas prévias. Com isso, na prática ...