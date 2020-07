Política Doria fala que denúncias contra correligionários são 'técnicas'

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse ontem que é “dever” do seu partido não criar “nenhuma objeção” às denúncias contra o senador José Serra e o ex-governador Geraldo Alckmin. Segundo Doria, as investigações contra seus correligionários são “técnicas” e, por isso, a sigla não deve condená-las.Serra foi denunciado por lavagem de dinheiro no último dia ...