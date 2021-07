Política Doria diz acreditar em Bolsonaro fora do 2º turno em 2022 Segundo o governador de São Paulo, o pleito ficará entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um candidato da chamada 3ª via

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse não acreditar que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dispute o 2º turno das eleições presidenciais de 2022. Segundo ele, o pleito ficará entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um candidato da chamada 3ª via. Bolsonaro, de acordo com o governador paulista, é “o maior produtor de fatos contra ele me...