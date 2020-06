Política Doria defende ação da PM contra manifestantes em São Paulo Durante a tarde, a Tropa de Choque disparou bombas de gás lacrimogêneo contra grupo de pessoas que se reuniu no Museu de Arte de São Paulo (Masp) com gritos de “democracia”

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) afirmou nas redes sociais que a ação da Polícia Militar no domingo (31) contra manifestantes na Avenida Paulista visou a garantir a integridade “dos dois lados”. Durante a tarde, a Tropa de Choque disparou bombas de gás lacrimogêneo contra grupo de pessoas que se reuniu no Museu de Arte de São Paulo (Masp) com gritos de “democracia...