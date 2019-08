Política Doria acirra clima de confronto com Bolsonaro, mas sofre revés no PSDB Governador critica indicação de Eduardo para embaixada nos EUA e reage à divulgação de lista do BNDES para jatos executivos; legenda rejeita expulsão de Aécio

O movimento do governador de São Paulo, João Doria, de acirrar o clima de confronto com o presidente Jair Bolsonaro e se distanciar do governo federal tem encontrado resistência no PSDB. Segundo integrantes da sigla, o projeto eleitoral do paulista, que tenta ser uma alternativa ao bolsonarismo em 2022, ainda não tem respaldo no partido, que ontem lhe impôs uma derrota a...