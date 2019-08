Política Dono do Grupo Petrópolis, que estava foragido, se entrega à Lava Jato A cervejaria está sob suspeita de lavar R$ 329 milhões para a Odebrecht

O dono do Grupo Petrópolis, Walter Faria, se entregou, nesta segunda, 5, à Polícia Federal do Paraná, para cumprir prisão preventiva na Operação Lava Jato. A cervejaria está sob suspeita de lavar R$ 329 milhões para a Odebrecht. Faria era considerado foragido desde quarta, 31. Ao se entregar, o executivo prestou um breve depoimento, no qual afirmou já ter prestado ...