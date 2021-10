O nome empresário goiano José Alves foi incluído na lista de investigados no relatório da CPI da Covid no Senado. Alves é dono da Vitamedic, empresa fabricante de ivermectina, medicamento utilizado no chamado “kit covid” e distribuído para o tratamento precoce da doença.

A inclusão do dono da Vitamedic no rol de investigados foi feira pelo relator da CPI Renan Calheiros, que definiu o uso do medicamento como “tratamento medieval”. “Hoje nós acrescentaremos outros nomes. Um dos nomes que vamos acrescentar é o do empresário José Alves, que tem a ver com o tratamento precoce, com esse tratamento medieval que o governo utilizava como política pública através dessas pessoas. Esse empresário foi o maior produtor de ivermectina, um remédio para curar cavalo, curar vaca”, disse Renan.

Em depoimento à CPI, o representante da empresa goiana, Jailton Batista, confirmou que a empresa teve expressivo lucro na venda de ivermectina durante o período de pandemia do novo coronavírus. Ele alegou ainda que nenhum estudo foi realizado pela empresa para testar a eficácia do medicamento no tratamento da doença, e que a empresa, de fato, defendeu o uso da ivermectina como tratamento precoce para Covid-19.