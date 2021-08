Dona Iris, esposa do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, chegou ao Hospital Neurológico de Goiânia na tarde desta sexta-feira (6). Ao lado de familiares, ela aguarda o fim da cirurgia a qual o marido foi submetido após sofrer um AVC hemorrágico.

Mais cedo, a assessoria de Iris informou que todos os procedimentos pré-cirúrgicos foram bem sucedidos, e que os sinais vitais estavam preservados. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o quadro no ex-prefeito de Goiânia, que veio para o hospital assim que começou a sentir dores de cabeça. A duração da cirurgia não foi informada.

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB) deve passar por uma cirurgia neurológica. O político, de 87 anos, foi levado para o Hospital Neurológico, em Goiânia, após reclamar de uma dor de cabeça. Durante a manhã, ele atendeu em seu escritório e comentou sobre o mal-estar.

Em nota, a assessoria de Iris informou que os exames constataram um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Ele segue internado na unidade aguardando para o procedimento. De acordo com a assessoria, ele foi por vontade própria para o hospital e está lúcido. No entanto, após a internação, eles não tiveram mais contato com Iris.