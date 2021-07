Política Dominguetti já falava em superfaturamento de vacinas semanas antes de suposto pedido de propina PM já falava sobre a existência de superfaturamento dentro do Ministério da Saúde no início de fevereiro, ou seja, semanas antes do jantar em que teria recebido de Roberto Ferreira Dia

Mensagens de texto encontradas no telefone celular de Luiz Paulo Dominguetti mostram que o PM já falava sobre a existência de superfaturamento dentro do Ministério da Saúde no início de fevereiro, ou seja, semanas antes do jantar em que teria recebido de Roberto Ferreira Dias, então diretor de Logística da pasta, o pedido de propina de US$ 1 dólar por dose de vacina. Em mensag...