Após indicação do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), Domingos Sávio Afonso foi escolhido pelo Conselho de Administração da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) para assumir o comando da instituição. Domingos ocupa o cargo deixado por Murilo Ulhôa, que faz parte do grupo de auxiliares ligados ao MDB que entregou cargos no início desta semana.

De acordo com a CMTC, Cruz encaminhou ofício ao conselho na terça-feira (6) com a sugestão do nome de Domingos. A indicação foi aceita em reunião realizada no dia seguinte. O novo presidente ocupava antes a gerência de Planejamento de Transportes da CMTC. Domingos tem 65 anos, é natural de Macau (RN), formado em Mineração pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (1975) e em Administração de Empresas pela Universidade Salgado de Oliveira.

Ainda segundo a CMTC, Domingos faz parte corpo técnico da CMTC desde 2003 e já ocupou cargos como chefia de gabinete, diretoria técnica, além da gerência de Planejamento e Transportes. O presidente também já foi diretor de Transportes na antiga Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), em 2004.