Política Dom Washington pediu ênfase em convergência

Padre na Paróquia São José, localizada no Setor Sul, em Goiânia, Antônio Donizete Nascimento conta que a orientação do arcebispo Dom Washington Cruz foi para que a Campanha da Fraternidade seja realizada com ênfase nos pontos que aproximam os cristãos, como os conceitos de amor e diálogo, evitando tópicos que provoquem tensão. Padre Antônio ressalta que existe diferenç...