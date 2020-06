Política Dois servidores que assinam contrato são de Anápolis Documento de venda de terrenos no Daia para filho de Cachoeira tem nomes do presidente local do DEM e de filho de diretor da Assembleia Legislativa

Dois integrantes da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) que assinaram o contrato com a ETS Importação e Exportação, de Matheus Henrique Aprígio Ramos, filho de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, para construção de shopping no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) são do município. O diretor Administrativo, Carlos César Toledo, é presidente ...