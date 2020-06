Política Dois servidores da Codego que assinaram contrato com filho de Cachoeira são de Anápolis Documento de venda de terrenos no Daia para filho de Cachoeira tem nomes do presidente local do DEM e de filho de diretor da Assembleia Legislativa

Dois integrantes da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) que assinaram o contrato com a ETS Importação e Exportação, de Matheus Henrique Aprígio Ramos, filho de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, para construção de shopping no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) são do município. O diretor Administrativo, Carlos César Toledo, é presidente ...