Política Dois mil candidatos mudam de raça ou cor em Goiás Dos 5,6 mil nomes que se candidataram em 2016 e que agora vão para a disputa em 2020, 36,1% alteraram a declaração no registro atual

Levantamento feito pelo POPULAR mostra que 36,1% dos 5.650 candidatos em Goiás que disputaram as eleições municipais em 2016 e registraram seus nomes novamente para o pleito em 2020 alteraram a declaração de cor e raça. Uma decisão provisória do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu que já valesse para este ano a destinação de recursos do ...