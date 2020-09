Política Dois deputados estaduais concorrem em Luziânia

Os deputados estaduais Diego Sorgatto (DEM) e Wilde Cambão (PSD) irão se enfrentar na eleição pela Prefeitura de Luziânia, município localizado no Entorno do Distrito Federal. Diego tem o apoio oficial do governador Ronaldo Caiado (DEM), apesar de Cambão também fazer parte da base governista na Assembleia Legislativa de Goiás. Em Goiânia, Caiado fechou apoio à chapa e...