Palestrante em seminário promovido ontem pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) no Centro de Convenções de Goiânia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, evitou falar sobre sua eventual recondução ao cargo. “Estou com foco no encerramento deste mandato e em cumpri-lo bem. É o que posso dizer sobre isso”, afirmou. Por outro lado, o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que Raquel tem seu apoio. “Não só por ser goiana. Ela (Raquel) é uma procuradora que se ateve à liturgia do cargo, não ficou disputando espaço para falar de determinadas situações. Ela responde nos autos, nos votos”, afirmou Caiado. Raquel já sinalizou que estaria disponível para continuar como procuradora-geral da República caso recebesse a indicação do presidente Jair Bolsonaro (PSL). O mandato dela vai até setembro.

Após o evento, Raquel também comentou o fato de alguns grupos terem se posicionado contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional durante as manifestações que foram realizadas no último domingo, 26, em diferentes regiões do País. A procuradora disse que percebe o posicionamento da população como exigência por serviço público eficiente. “As pessoas querem retorno em relação ao que contribuem”, disse Raquel.

Seminário

O evento promovido pelo TCM-GO teve como objetivo finalizar uma rodada de encontros regionais promovidos pelo tribunal e teve a participação de administradores públicos de diferentes municípios. Raquel fez palestra sobre o papel do Ministério Público e dos Tribunais de Contas no combate à corrupção. “O Brasil está entre as dez maiores economias do mundo há décadas e mesmo assim vivemos em um País desigual. Isso se deve à corrupção. A população não tem clareza se os problemas decorrem de corrupção ou ineficiência. Temos registrado avanços no enfrentamento por meio dos Tribunais de Contas e Ministério Público”, avaliou Raquel.