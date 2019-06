Política Dodge diz ser contra pedido de anulação de sentença de Lula no caso tríplex A defesa de Lula questiona a imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro, que proferiu a sentença contra o ex-presidente

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou ser contra o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anulação de sua condenação no caso do tríplex do Guarujá. A manifestação está em parecer encaminhado nesta sexta-feira (21) ao STF (Supremo Tribunal Federal). A defesa de Lula questiona a imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro...