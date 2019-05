Política Dodge diz que ‘corrupção e ineficiência’ são ‘claros obstáculos’ para desenvolvimento do País Procuradora-geral também destacou que as instituições de fiscalização ‘tem difícil missão constitucional de enfrentar a corrupção e de promover a eficiência dos gestores públicos’

A procuradora-geral Raquel Dodge disse que ‘há dois claros obstáculos para o pleno desenvolvimento humano no Brasil: corrupção e ineficiência’. “Um alimenta o outro. A corrupção aumenta a ineficiência. A ineficiência enseja a corrupção”, afirmou Raquel, no encerramento do 9º Encontro Regional, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, n...