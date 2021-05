Política Documentos apontam 24 reuniões com atuação do 'ministério paralelo' da Saúde Segundo senadores independentes e de oposição da CPI, o "ministério paralelo" seria um grupo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro

Documentos da Casa Civil entregues à CPI da Covid no Senado mostram que pessoas apontadas como integrantes de um "ministério paralelo" da Saúde no Planalto participaram de ao menos 24 reuniões para tratar das estratégias do governo federal de combate à pandemia. Segundo senadores independentes e de oposição da CPI, o "ministério paralelo" seria um grupo de aconse...