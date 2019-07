Política DJ de Araraquara diz ter prova no Telegram de que alertou amigo de riscos de invasão Segundo o advogado Ariovaldo Moreira, que defende Gustavo, o cliente teria uma conversa trocada com Walter no Telegram em que alertava o amigo: "Cuidado que você pode ter problema com isso".

Um dos presos na operação da Polícia Federal que investiga a invasão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da República Deltan Dallagnol, o DJ de Araraquara, Gustavo Elias Santos, disse nesta quarta-feira que tem provas de que teria alertado seu amigo, Walter Delgatti Neto, também preso ontem, para “parar de mexer com isso”, em referência à telefone de a...