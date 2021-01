Política ‘Disseram que seria rápido. Não foi, ele ficou segurando’ Ao POPULAR, filho de Maguito narra os últimos momentos da família ao lado do pai

“Fiquem aqui porque ele está partindo; e vai ser rápido”, disse a médica Carmen Barbas, pneumologista do Hospital Albert Einstein à família de Maguito Vilela por volta das 22 horas de terça-feira (12). “Só que não foi rápido, ele ficou segurando”, relata o filho de Maguito, Daniel Vilela, sobre os últimos momentos ao lado do pai. Daniel falou com exclusividade ao POP...