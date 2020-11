Política Disputa igual e ataques projetam 2º turno quente em Goiânia Empate técnico apontado por pesquisas e ofensivas na reta final do 1º turno fazem com que as principais campanhas já planejem uma 2ª etapa da eleição intensa na capital

Os candidatos com os maiores porcentuais de intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Goiânia avaliam que a campanha do primeiro turno manteve, em geral, tom amistoso, mas sinalizam que os ataques devem fazer parte da segunda fase do processo eleitoral. Vídeo e áudio polêmicos do senador Vanderlan Cardoso (PSD) colocaram o pessedista como alvo principal nesta reta fina...