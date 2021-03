Política Dispensa de licitação para contratar companhia de balé

A prefeitura de Ipameri, no sudeste goiano, firmou contrato de mais de R$ 50 mil com dispensa de licitação durante a pandemia do novo coronavírus, que tem sido questionado por não se tratar de contrato emergencial relacionado à Covid-19. Trata-se da Cia de Ballet Farley Mattos, contratada para promover aulas até dezembro de 2021. No contrato, a prefeitura defende a d...