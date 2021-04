A discussão na Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira (8) foi tomada por um intenso debate a respeito a locação de veículos por parte dos vereadores. Os ânimos se exaltaram a ponto de parlamentares terem tido que ser apartados por colegas.

O debate se iniciou quando o vereador Sargento Novandir (Republicanos) denunciou a prorrogação do contrato de locação de veículos para o Legislativo, por mais um ano, cujo valor total é de R$ 567 mil. Para ele, o gasto desmoraliza a Casa durante o período de pandemia da Covid-19 e emergência sanitária.

Os vereadores partiram para rebater o parlamentar. O vereador Clécio Alves (MDB) defendeu que o fornecimento de veículos para ocupantes de cargos de poder é algo comum no País.

Lucas Kitão (PSL), porém, saiu em defesa de Novandir e aproveitou para criticar o projeto que reduz de 10 dias para 24 horas o intervalo das votações de emendas à Lei Orgânica.

Novandir acrescentou que divulgaria em suas redes sociais uma lista de vereadores que estão usando mais de um veículo mantido pela Câmara Municipal. Pedro Azulão Júnior (PSB) foi à tribuna e acusou Novandir de desmoralizar a Câmara.

Para Azulão, Novandir ainda não aceitou a derrota na disputa pela mesa diretora, ocorrida em janeiro deste ano. “Chega de desmoralizar a Câmara! Os atos da Mesa Diretora são transparentes”, disse.

O presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), pediu para lembrar a economia do duodécimo feita pela Câmara: “Nos últimos seis meses, foram devolvidos R$ 11 milhões ao Executivo.”

Azulão desceu da tribuna e acabou protagonizando uma discussão acalorada com Novandir, que quase virou agressão física. Os dois tiveram que ser apartados pelos colegas. A mesa chegou a cogitar a suspensão da sessão, mas logo o embate foi controlado.

Depois disso, seguiu-se um debate sobre o porte de armas na Casa. Policial Militar, Novandir anda armado no Plenário. Os vereadores Santana Gomes (PRTB) e Anselmo Pereira (MDB) defenderam que o porte fosse desautorizado dentro das dependências da Câmara, já que a Casa conta com equipe de segurança.



Repercussão

Ao POPULAR, Novandir disse que vai levar a denúncia da prorrogação do contrato de veículos ao Ministério Público. O vereador admitiu que se alterou na discussão, porque, segundo ele, os colegas estavam “defendendo o indefensável”.

“Quase chegamos a vias de fato”, disse em relação à briga com Azulão. Novandir disse que o vereador o acusou de ameaça por uma disputa de gabinete na Câmara ainda no início do mandato.

Azulão disse que está estudando, junto ao seu jurídico, se houve quebra de decoro por parte de Novandir. Caso seja confirmado, ele deve levar o caso ao Conselho de Ética. “Infelizmente, ele se exaltou muito, querendo jogar a Câmara contra a população”, afirmou.

Novandir disse ao POPULAR que se a Câmara quiser impedir que ele entre na Casa com arma, ele vai aceitar, mas defendeu que não haveria necessidade. “Eu sei muito bem o momento de sacar uma arma e usar.”