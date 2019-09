O presidente Jair Bolsonaro não se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, logo depois que chegou a Nova York ontem, embora os chefes de Estado dos dois países tenham ficado no mesmo hotel, o Intercontinental Barclay, por cerca de duas horas. Bolsonaro ingressou no estabelecimento por volta das 16h40 e Trump deixou o local perto das 18h40. Trump reuniu-se com os líderes da Coreia do Sul e do Egito.

Bolsonaro participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em sua estreia, o presidente fará hoje o discurso de abertura no evento, cujo espaço é tradicionalmente reservado ao Brasil (leia mais ao lado).

Bolsonaro ficou no hotel ontem com um grupo pequeno de ministros com quem revisou seu discurso. “O presidente será direto e passará a mensagem que acredita ser a mais adequada, que inclusive tem seu estilo”, comentou uma fonte, sem dar detalhes sobre os temas que serão abordados no pronunciamento.

Bolsonaro tem sido alvo de críticas da comunidade internacional, especialmente de europeus, sobre a política ambiental que tem adotado e o aumento das queimadas na Amazônia. Trump tem sido o maior fiador do brasileiro no cenário internacional, diante dos expressos sinais do Planalto e do Itamaraty de que o governo Bolsonaro quer inaugurar uma “nova era” nas relações entre Brasil e Estados Unidos.

Trump já retirou os EUA do acordo climático de Paris e já sugeriu que o aquecimento global é uma invenção dos chineses. O discurso do governo brasileiro, portanto, de que há um “alarmismo” sobre a questão ambiental para fins políticos encontra respaldo na Casa Branca.

Após embates com o presidente da França, Emmanuel Macron, Bolsonaro também afirmou na sexta-feira, 20, que não vai “apontar o dedo” para outros chefes de Estado em sua fala na ONU. “Não vamos também fulanizar, apontar o dedo para nenhum chefe de Estado. A ideia é fazer um pronunciamento falando de quem nós somos, nossas potencialidades, o que mudou também. Não tem mais aquela questão ideológica”, disse.

Por questões de saúde, Bolsonaro terá agenda restrita nos Estados Unidos. Ele não deve participar de reuniões bilaterais com outros líderes, mas informou que tem expectativa de comparecer a um jantar oferecido por Trump, a chefes de Estados aliados.