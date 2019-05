Política Diretoria de Obras Civis é definida na Goinfra Com a escolha da engenheira Marcela Scalco Freitas para Obras Civis, presidente começa a preencher as três últimas diretorias do órgão, que seguiam sem titular após 134 dias de governo

Após 134 dias de governo, o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Ênio Caiado, começou a preencher as três últimas diretorias do órgão. A engenheira civil Marcela Scalco Freitas foi nomeada ontem diretora de Obras Civis. Ainda restam as diretorias de Obras Rodoviárias e de Manutenção, duas das principais funções da agência. De seis c...