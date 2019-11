Política Diretor-presidente afastado da Ancine é denunciado por estelionato e falsidade ideológica O Ministério Público Federal acusa Christian de Castro Oliveira Christian de constituir empresa do ramo audiovisual com laranjas

A Procuradoria denunciou Christian de Castro Oliveira, diretor-presidente afastado da Agência Nacional de Cinema, pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso, além de crime contra a ordem tributária. O Ministério Público Federal acusa Christian de constituir empresa do ramo audiovisual com laranjas. Ele foi afastado do cargo em ago...