Política Diretor fala de dados repassados

O diretor de inteligência da Polícia Federal, Cláudio Ferreira Gomes, também prestou depoimento ontem no âmbito do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na PF. O diretor afirmou que nunca recebeu notícia sobre uma suposta falta de atuação da PF no fornecimento de informações de inteligência ao chefe do Executivo, como reclamou Bolsonaro e...