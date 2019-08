Política Diretor do Inpe é exonerado após divulgação de dados sobre desmatamento Nesta quinta (1º), o presidente Jair Bolsonaro disse que demitiria “sumariamente” quem quebrasse sua confiança

O diretor do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Ricardo Galvão, será exonerado pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. O desligamento se dá após o governo criticar a divulgação de dados do instituto sobre o desmatamento na Amazônia. De acordo com a Folha de S. Paulo, Pontes e Galvão se reuniram por cerca de duas horas na manhã desta ...