Política Diretor da Prevent afirma que pacientes exigiram cloroquina após falas de Bolsonaro Pedro Júnior ainda disse que os medicamentos faltaram nas farmácias por causa dessa grande procura

O diretor da Prevent Senior Pedro Benedito Batista Júnior afirmou que os pacientes da operadora passaram a exigir a prescrição do chamado 'kit Covid' por causa das falas do presidente Jair Bolsonaro e outras personalidades. "Quem prescreve qualquer medicação é o próprio médico e naquele momento houve, até devido a pronunciamentos não só da Presidência, mas de out...