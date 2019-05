Política Diretor da Enel fala em “ter paciência” à CPI

Prosseguindo com as oitivas que vêm sendo realizadas pela Assembleia Legislativa com funcionários da Enel, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a prestação de serviços da concessionária ouviu ontem o diretor jurídico da empresa, Antônio Basílio. Ele foi questionado pelos parlamentares acerca do descumprimento de cláusulas que poderiam gerar a rev...