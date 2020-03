Diagnosticado com coronavírus, o diretor de Articulação Política da Assembleia Legislativa de Goiás, Joel de Sant'Anna Braga Filho, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anis Rassi, mas segue em isolamento no hospital.

Joel havia sido internado na sexta-feira (13). Ele sofre de asma e bronquite e foi diagnosticado com pneumonia. Segundo informações de familiares, ele teve melhora e aguarda 48 horas sem febre para ter alta do hospital.

O diretor da Alego é irmão do ex-deputado federal e atual secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, e do secretário estadual de Cultura, Adriano Baldy.

Joel e a mulher, Gisela Maciel de Sant'Anna Braga, viajaram a Portugal no carnaval, mas também há suspeita de que a contaminação tenha ocorrido em São Paulo, por onde passaram antes de voltar a Goiânia. Ela trabalha no Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).