Atualizada às 7h52.

O diretor de Articulação Política da Assembleia Legislativa de Goiás, Joel de Sant'Anna Braga Filho, está internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anis Rassi desde sexta-feira (13) diagnosticado com coronavírus.

Ele é irmão do ex-deputado federal e atual secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, que confirmou a informação.

Joel e a mulher, Gisela Maciel de Sant'Anna Braga, viajaram a Portugal no carnaval, mas também há suspeita de que a contaminação tenha ocorrido em São Paulo. Ela trabalha no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Na manhã desta quarta-feira (18), Joel está consciente, respira normalmente, a pressão está normal e não apresentou quadro febril nas últimas horas.