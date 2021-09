Política Diretórios dão respaldo à aliança do MDB com Caiado ‘Formalização política’, diz presidente estadual da legenda, Daniel Vilela, ao anunciar que 146 diretórios e comissões provisórias são favoráveis que sigla integre o projeto de reeleição do governador

O MDB goiano divulgou ontem que 146 diretórios municipais e comissões provisórias do partido se posicionaram favoráveis à aliança com o governador Ronaldo Caiado (DEM) na eleição de 2022. O resultado da consulta foi apresentado pelo presidente da sigla, Daniel Vilela, aos membros da executiva estadual. A decisão marca mais um passo no processo para concretizar a aliança. Em...