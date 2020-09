Política Diretório nacional do MDB rejeita candidatura de ex-prefeito em Itaberaí Welington Rodrigues da Silva está inelegível até 2021

O diretório nacional do MDB anulou a escolha do ex-prefeito Welington Rodrigues da Silva, o Wellington Baiano, como o candidato do partido em Itaberaí. Ele havia sido escolhido pelo colegiado do partido no município. A rejeição ao nome de Wellington se dá pelo fato de o ex-prefeito estar inelegível até 2021. Ele foi condenado em outubro de 2014 por improbidade admini...